Движение на проспекте Победы возле Святошинского райотдела милиции восстановлено

Как передает корреспондент УНИАН, все это было сделано непреднамеренно, а из-за большого количества людей - почти тысячу человек - на месте происшествия.

Проспект был перекрыт около десяти минут, после чего митингующие организовали коридор по крайней левой полосе дороги, и движение автомобилей было восстановлено.

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Как сообщал УНИАН, сегодня активисты пикетировали здание Киево- Святошинского райсуда. В помещение суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших у суда, милиция избила двух народных депутатов - Эдуарда Леонова и Юрия Бублика.

После столкновений с бойцами спецподразделения ”Беркут” возле Киево - Святошинского районного суда Киевской области, который сегодня вынес приговор ”васильковским террористам”, госпитализированы шесть пострадавших активистов.

Автомайдановцы заблокировали три автобуса с «Беркутом» на проспекте Победы. Автобусы с бойцами спецподразделения ”Беркут” стоят у обочины дороги. С остальных трех сторон - их окружили около 10 автомобилей Автомайдана.

На место, где Автомайдановцы блокируют автобусы с бойцами спецподразделения «Беркут», прибыли несколько десятков молодых людей в масках и в защитной экипировке. При себе они также имеют деревянные палки.