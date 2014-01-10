Пострадавших под судом хотят вытолкать из больницы - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на "Громадське ТБ".

Так, у одного из пострадавших повреждена нога, а его хотят выписать и рекомендуют идти в поликлинику.

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Соответствующий документ подписал врач Дударь, но еще не все подписи были поставлены. В нем рана описана как ушибленная.

По словам пострадавшего, от милиции никто не приходил.

На попытки журналиста выяснить ситуацию врачи заявили, что таким образом на них оказывается давление.

Они убеждают в целесообразности решений врача-травматолога.

Как сообщал УНИАН, сегодня активисты пикетировали здание Киево-Святошинского райсуда. В помещение суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших у суда, милиция избила двух народных депутатов - Эдуарда Леонова и Юрия Бублика.

После столкновений с бойцами спецподразделения ”Беркут” возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области, который сегодня вынес приговор ”васильковским террористам”, госпитализированы шесть пострадавших активистов.