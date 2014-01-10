Активист Евромайдана заявил, что его пытали в помещении КГГА, обвиняя в продаже наркотиков

Об этом говорится в сюжете-расследовании Гром TV.

По данным журналистов, госпитализированный в одну из киевских больниц активист Владимир заявил о пытках в помещении КГГА.

"Меня просят никому ничего не говорить. Лежи молча. Тебя вылечат и ты забудешь обо всем", - говорит активист.

По его словам, он ночевал в сумской палатке Батькивщины, был на Майдане с первых дней. В новогоднюю ночь отстоял сутки на баррикадах, потом поехал помыться к знакомым. Когда вернулся в палатку, его ждали «люди в масках», которые сразу заломалы активисту руки, после чего сказали активисту пройти с ними "для проверки".

По словам Владимира, его заподозрили в продаже наркотиков.

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Повели в КГГА - «направо и по лестнице», после чего мужчину привели в подвал. Там его обыскали и начали бить, травить дымом в противогазе, подвешивать. Потом якобы появились «старшие», которые прекратили пытки и вызвали Владимиру скорую.

Врачи диагностировали у мужчины перелом пальцев на левой ноге и ушиб грудной клетки. Причем в карточке в качестве причины травм указано, что пациент травмировал ногу «поднимая брусок».

Свидетели с сумской палатки говорят, что Владимира обвиняли в воровстве и продаже наркотиков, а потом оказалось, что это был не он.

«Потом, когда оказалось, что это не он, было уже поздно. Его покалечили» - говорит один из них.

Другой свидетель заявил, что Владимира забирали 20 человек от «Свободы» в масках, которые начали его избивать еще в палатке.

По его словам, через несколько дней после инцидента в палатку пришел представитель ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко и пообещал пострадавшему Владимиру помощь.

Журналисты, которым удалось, преодолевая сопротивление охраны КГГА, пройти часть нарисованного Владимиром маршрута, не увидели никаких мест для пыток, однако их пустили не во все помещения.

Сами охранники на камеру заявили, что в КГГА нет помещений для пыток .

В частности, «свободовец» Игорь Мирошниченко, которого упоминал один из свидетелей заявил, что не знает, о чем речь.

«Никто никого не бил. Человек упал с лестницы », - сказал он.