На Евромайдане избили и облили зеленкой студента, заподозрив в нем провокатора

16:25, 07 января 2014
Политика
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В Киеве на Майдане Независимости митингующие избили, облили зеленкой и выдворили за периметр площади студента одного из столичных вузов, заподозрив в нем провокатора.  

На Майдане человека облили зеленкой.

Как сообщили УНИАН в Шевченковском райуправлении милиции Киева, после инцидента, который произошел сегодня днем, потерпевший позвонил по спецномеру "102" и сообщил о том, что произошло. Наряду милиции молодой человек объяснил, что у него возник конфликт с неизвестными лицами, который после словесной перепалки перерос в драку.

В тоже время, как отметили в милиции, пострадавший отказался писать заявление о совершении против него правонарушения.

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