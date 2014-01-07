На Евромайдане избили и облили зеленкой студента, заподозрив в нем провокатора

Как сообщили УНИАН в Шевченковском райуправлении милиции Киева, после инцидента, который произошел сегодня днем, потерпевший позвонил по спецномеру "102" и сообщил о том, что произошло. Наряду милиции молодой человек объяснил, что у него возник конфликт с неизвестными лицами, который после словесной перепалки перерос в драку.

В тоже время, как отметили в милиции, пострадавший отказался писать заявление о совершении против него правонарушения.