Кравчук предлагает разработать "меморандум взаимопонимания"
16:26, 13 декабря 2013Политика
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Бывший Президент Украины Леонид Кравчук предлагает участникам круглого стола разработать меморандум взаимопонимания
Леонид Кравчук предлагает меморандум
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал, выступая на заседании круглого стола «Объединим Украину».
Он отметил, что сегодня в ходе круглого стола раздается много заявлений и предложений относительно выхода Украины из кризисной ситуации. Кравчук предложил участникам круглого стола направить в рабочую группу представителей, которые и разработают соответствующий меморандум.
Он считает, что на следующем заседании такой документ можно было бы уже подписать.
“Нельзя делать поспешно. Это должен быть очень серьезный взвешенный, документ”, - сказал Кравчук.
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