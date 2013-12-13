Кравчук предлагает разработать "меморандум взаимопонимания"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал, выступая на заседании круглого стола «Объединим Украину».

Он отметил, что сегодня в ходе круглого стола раздается много заявлений и предложений относительно выхода Украины из кризисной ситуации. Кравчук предложил участникам круглого стола направить в рабочую группу представителей, которые и разработают соответствующий меморандум.

Он считает, что на следующем заседании такой документ можно было бы уже подписать.

“Нельзя делать поспешно. Это должен быть очень серьезный взвешенный, документ”, - сказал Кравчук.