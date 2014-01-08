СМИ: Ночью на Майдане задержали мужчину с пистолетом
Мужчина с оружием ночью пытался попасть на Евромайдан
Активисты сочли, что он мог быть провокатором, и передали его правоохранителям, сообщает РИА Новости со ссылкой на 5 канал.
Как сообщил с места событий корреспондент телеканала, инцидент произошел в ночь на среду - мужчина пришел на Майдан, митингующие заметили, что он достал пистолет, перезарядил его и положил в карман. Охранники, опасаясь провокаций, задержали мужчину и вызвали милицию.
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Как выяснилось, у мужчины было травматическое оружие. Митингующие передали задержанного правоохранителям, в милиции сейчас выясняют, почему он пришел на Майдан вооруженным.
В целом, по данным телеканала, ночь на Майдане прошла спокойно.