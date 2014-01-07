В Турции уволили около 350 полицейских из-за коррупции

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, решение об отстранении полицейских от должностей приняло правительство Турции.

В декабре 2013 года в Турции в рамках антикоррупционных рейдов полиция задержала более 50 человек, в том числе сыновей трех министров и несколько крупных бизнесменов. Министры, отцы задержанных, ушли в оставку после инцидента.

Позже были уволены десятки высокопоставленных полицейских в Анкаре и Стамбуле. Как отметил премьер-министр Турции Реждеп Тайип Эрдоган, это было сделано, так как правоохранители злоупотребляли своими полномочиями.