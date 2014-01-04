Более тысячи человек продолжают акцию протеста на Майдане Независимости
12:53, 04 января 2014Политика
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На Майдане Независимости продолжают митинговать более тысячи человек
На Майдане продолжается митинг
На Майдане Незалежности продолжает митинговать более тысячи человек.
Как передает корреспондент УНИАН, в это время жители Майдана занимаются уборкой, подметают у палаток, готовят еду. Возле сцены около 200 человек смотрят концерт, который транслируется с экрана на сцене Майдана.
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Также на Майдане находится много туристов, которые делают фото на память.
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