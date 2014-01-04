Более тысячи человек продолжают акцию протеста на Майдане Независимости

На Майдане Незалежности продолжает митинговать более тысячи человек.

Как передает корреспондент УНИАН, в это время жители Майдана занимаются уборкой, подметают у палаток, готовят еду. Возле сцены около 200 человек смотрят концерт, который транслируется с экрана на сцене Майдана.

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Также на Майдане находится много туристов, которые делают фото на память.