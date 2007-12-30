Яценюк считает, что Литвина подвела «техника»

Спикер Арсений Яценюк считает неголосование Блока Литвина за госбюджет-2008 недоразумением, которое произошло по техническим причинам.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Интер", показанном в субботу.

"Судьба главы Верховной Рады такая, что он всегда отвечает за все плохое, что происходит в стенах украинского парламента, а все что хорошо - это, конечно, достижение украинских парламентеров", - начал Яценюк.

"Поэтому я готов взять на себя любую ответственность, в том числе ответственность относительно непонятных технических вещей неголосования блока Литвина", - указал спикер.

Он подчеркнул, что все предложения Блока Литвина относительно бюджета были учтены. "И я знаю, что он (Литвин) действительно хотел проголосовать. Я думаю, что это недоразумение", - сказал Яценюк.

Как сообщалось, бюджет был принят 235 голосами. "За" голосовали фракции НУ-НС, БЮТ и 8 депутатов Компартии.

После голосования Литвин обвинил Яценюка в срыве договоренностей.

Украинская правда