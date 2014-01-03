Суд не отпустил Притуленко, которого арестовали на Банковой (видео)

Сегодня суд не отпустил Ярослава Притуленко - последнего из задержанных 1-го декабря на Банковой. Об этом сообщает ТСН.

Суд уже отпустил восьмерых, но девятый еще будет сидеть. Дело Печерский суд столицы слушал пять минут. Однако на заседание не явились представители прокуратуры.

При этом самого Притуленко тоже не привезли из СИЗО, вроде, из-за выходного конвойной службы. Учитывая эти обстоятельства, судья Кристина Гладун перенесла слушания на пять вечера 8 января. Адвокаты считают, что это противоречит недавно принятому закону "О непреследовании участников мирных собраний".

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Несколько сотен людей, которые пикетировали Печерский суд, встретили его решение криками "Ганьба!".

"Закон предусматривает, что неявка прокуратуры, как стороны обвинения, не является препятствием для рассмотрения жалобы. Это прямо написано в уголовно-процессуальном кодексе. Тем не менее, заседание суда было перенесено на 8 января", - заявил адвокат Притуленка Виталий Касько.