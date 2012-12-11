Суд не отпустил аккордеониста Завадского под подписку о невыезде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили представители государственного обвинения.

По их словам, таким образом, суд отклонил ходатайство адвокатов И.Завадского, которые просили изменить меру пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья подзащитного.

В то же время, представители прокуратуры сообщили, что в ходе сегодняшнего заседания подсудимому было объявлено обвинительное заключение, а также допрошен один из потерпевших.

Следующее судебное заседание состоится 28 декабря.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Киеве сотрудники милиции задержали И.Завадского и еще двух мужчин в рамках расследования дела, возбужденного по статье 156 Уголовного кодекса (развращение несовершеннолетних).

И.Завадскому инкриминируют 11 эпизодов развращения несовершеннолетних и один эпизод изнасилования.

Сегодня, 11 декабря, Подольский райсуд Киева начал рассмотрение по существу уголовного дела о развращении несовершеннолетних.