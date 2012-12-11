Суд не отпустил аккордеониста Завадского под подписку о невыезде

16:31, 11 декабря 2012
Политика
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Подольский районный суд Киева отказался отпустить из-под ареста под подписку о невыезде известного украинского аккордеониста Игоря Завадского, который обвиняется в развращении несовершеннолетних.

Адвокаты сослались на ухудшение здоровья подзащитного

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили представители государственного обвинения.

По их словам, таким образом, суд отклонил ходатайство адвокатов И.Завадского, которые просили изменить меру пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья подзащитного.

В то же время, представители прокуратуры сообщили, что в ходе сегодняшнего заседания подсудимому было объявлено обвинительное заключение, а также допрошен один из потерпевших.

Следующее судебное заседание состоится 28 декабря.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Киеве сотрудники милиции задержали И.Завадского и еще двух мужчин в рамках расследования дела, возбужденного по статье 156 Уголовного кодекса (развращение несовершеннолетних).

И.Завадскому инкриминируют 11 эпизодов развращения несовершеннолетних и один эпизод изнасилования.

Сегодня, 11 декабря, Подольский райсуд Киева начал рассмотрение по существу уголовного дела о развращении несовершеннолетних.

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