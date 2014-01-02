Освобождение Тимошенко остается на повестке дня ЕС - депутат Европарламента

Об этом евродепутат, которая встречала Новый год на Евромайдане в Киеве, заявила в интервью Немецкой волне.

В частности, в ответ на вопрос «У Вас не создается впечатление, что из-за украинского Евромайдана в ЕС на второй план подвинулся вопрос освобождения Юлии Тимошенко?» Хармс сказала: «Нет, это требование остается постоянным. Европейский парламент большинством голосов принял решение, что предпосылкой подписания Соглашения об ассоциации с Украиной является принятие ею принципов правового государства, устранение случаев выборочного правосудия и освобождение политических узников. И поскольку Украина все еще далека от этого, по моему убеждению, вопрос Юлии Тимошенко будет оставаться в ЕС в повестке дня».

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При этом депутат Европарламента заметила: «Юлию Тимошенко в Украине фактически осудили за то, что заключение ею газовых соглашений с Россией в 2009 году было непрозрачным. А что Украина имеет сейчас? Последние газовые соглашения с Россией - кто и что о них знает? Поэтому дальнейшее пребывание Тимошенко в заключении недопустимо, тем более что до сих пор она нуждается в медицинской помощи».