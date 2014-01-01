Донецкий евромайдан - Януковичу: Спасибо, что объединили страну

Журналисты сайта NGO.donetsk.ua записали обращения активистов на видео, передают Новости Донбасса.

"В 2013 году вы показали нам, нашему народу свое истинное лицо…Мы поняли, кто для вас народ и как вы его поощряете за то, что он выбрал вас. Мы благодарны 2013 году за то, что он явил столь важное событие в истории Украины и для людей, как Евромайдан. Мы патриоты и гордимся этим. Спасибо вам, что объединили всю страну единой идеей… пусть против вас, но всех", - говорится сообщении.

Активисты высказали пожелание "жить в цивилизованной стране, чтоб в учебных заведениях учили,а не занимались поборами, чтобы в больницах лечили людей, а не проводили псевдореформы, чтоб пенсионеры получали такую пенсию, чтоб могли оплатить коммунальные услуги, чтоб милиция не марала свои руки кровью, чтоб премьер не был смешным и жалким, когда оскорбляет язык Франко".

"Виктор Федорович, мы хотим пожелать, чтобы вся Украина, все граждане, стоя и с аплодисментами встретили ваше героическое решение – уход в отставку", - заявили активисты.