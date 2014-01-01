Донецкий евромайдан - Януковичу: Спасибо, что объединили страну

22:55, 01 января 2014
Политика
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Активисты Евромайдана в Донецке записали обращение к президенту Виктору Януковичу.

Євромайдан Донецьк Фото max.kasyanov

Журналисты сайта NGO.donetsk.ua записали обращения активистов на видео, передают Новости Донбасса.

"В 2013 году вы показали нам, нашему народу свое истинное лицо…Мы поняли, кто для вас народ и как вы его поощряете за то, что он выбрал вас. Мы благодарны  2013 году за то, что он явил  столь важное событие в истории Украины и для людей, как Евромайдан.  Мы патриоты и гордимся этим. Спасибо вам, что объединили всю страну единой идеей… пусть против вас, но всех", - говорится сообщении.

Активисты высказали пожелание "жить в цивилизованной стране, чтоб в учебных заведениях учили,а не занимались поборами, чтобы в больницах лечили людей, а не проводили псевдореформы, чтоб пенсионеры получали такую пенсию, чтоб могли оплатить коммунальные услуги, чтоб милиция не марала свои руки кровью, чтоб премьер не был смешным и жалким, когда оскорбляет язык Франко".

"Виктор Федорович, мы хотим пожелать, чтобы вся Украина, все граждане, стоя  и с аплодисментами встретили ваше героическое решение – уход в отставку", - заявили активисты.

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