Майдан не выгоден и власти, и оппозиции – экспертный опрос

Так, 46,6% опрошенных отметили, что Майдан не принес политических дивидендов ни власти, ни оппозиции. 20,0% экспертов считают, что «Евромайдан» выгоден оппозиции, а 6,7% - что выгоден власти. При этом, 16,7% высказали мнение, что массовые протесты приносят пользу одновременно и власти, и оппозиции. И 10,0% респондентов затруднились с ответом.

Подавляющее большинство политических экспертов высказали мнение, что Майдан стал катализатором социальных протестов в Украине.

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Так, 73,2% опрошенных ожидают роста протестных настроений после «Евромайдана». И по 13,4% считают, что протестные настроения пойдут на спад или не изменятся.

В опросе приняли участие следующие эксперты: Бала Виталий (политолог, директор Агентства моделирования ситуаций), Биденко Артем (политолог, эксперт по рекламным коммуникациям), Богуш Денис (политтехнолог, президент компании Bohush Communications), Булавин Александр (политтехнолог), Булгак Павел (журналист, политический эксперт), Гайдай Сергей (политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства «Гайдай.ком»), Гарань Алексей (политолог, профессор кафедры политологии Киево-Могилянской Академии), Голобуцкий Алексей (политтехнолог, заместитель директора агентства моделирования ситуаций), Джангиров Дмитрий (политолог, политтехнолог), Жданов Игорь (политолог, президент аналитического центра «Открытая политика»), Карайченцев Павел (политтехнолог), Карасев Вадим (политолог), Копатько Евгений (социолог, политтехнолог, главакомпании Research &Branding Group), Кругляковский Павел (политтехнолог), Кулик Виталий (политический эксперт, директор центра исследований проблем гражданского общества), Луценко Анатолий (политтехнолог, директор компании «GMT Group»), Магда Евгений (политический обозреватель), Макитра Ярослав (политтехнолог), Матвиенко Константин (политолог, глава корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»), Михальченко Николай (политолог, социолог, заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований им .И. Ф. Кураса НАН Украины), Пиховшек Вячеслав (политический аналитик), Попов Игорь (политолог), Портников Виталий (журналист, политический обозреватель, президент телеканала ТВi), Столярчук Дмитрий (политический эксперт, директор коммуникационной компании «Агентство медиастратегий»), Стоякин Василий (политолог, политтехнолог, директор «Центра политического маркетинга»), Филиндаш Евгений (политолог), Цыбулько Владимир (политолог), Черненко Александр (политический эксперт, председатель Правления ВОО «Комитет избирателей Украины»), Якименко Юрий (заместитель Генерального директора, директор политико-правовых программ, Центр Разумкова), Яхно Олеся (политический эксперт).