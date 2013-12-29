Свыше тысячи людей проводит митинг на дороге к Межигорью
15:09, 29 декабря 2013Политика
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В нескольких метрах от президентской резиденции «Межигорье» свыше тысячи граждан проводят митинг.
Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходит на дороге, которую перекрыли представители милиции и внутренних войск, не пропуская участников Автомайдана к резиденции.
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С импровизированной трибуны на крыше автомобиля выступают народные депутаты от оппозиции.
Поворот на Межигорье с трассы Киев - Овруч разблокирован. Таким образом, активисты идут пешком, а также едут на автомобилях по улице Ивана Франко в Новых Петровцах, где расположена резиденция.
Люди продолжают прибывать.
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