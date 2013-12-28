Договор аренды Дома профсоюзов с участниками Евромайдана не будет продлен

Об этом заявил председатель Национального трехстороннего социально-экономического совета, председатель ФПУ Юрий Кулик сегодня на пресс-конференции, сообщили УНИАН в Информационно-аналитическом центре ФПУ.

В частности, отметил он, ранее решениями Президиума ФПУ членам профсоюзов - участникам мирной акции Евромайдана в период с 2 по 25 декабря была оказана необходимая поддержка для размещения, обогрева, питания и оказания медицинской помощи.

В то же время 25 декабря, подчеркнул Кулик, Президиум ФПУ большинством голосов принял решение не продлевать срок действия договоров об аренде участниками Евромайдана отдельных помещений Дома союзов и организации их питания в Комбинате питания.

И.о. первого заместителя председателя ФПУ Григорий Осовой добавил, что решение ФПУ оказать необходимую поддержку для размещения, обогрева, питания и оказания медицинской помощи участникам мирной акции Евромайдана было принято потому, что среди людей, которые вышли выразить свое мнение относительно событий в стране – были члены профсоюзов.

Однако, заявил он, Дом профсоюзов почти месяц используется в качестве гостиницы и лечебного учреждения – не по назначению, а хозяйствующие субъекты ФПУ получают значительный ущерб.

Все это, подчеркнул он, вынуждает ФПУ, как хозяина Дома профсоюзов, не продлевать соглашение об аренде его отдельных помещений участниками акции Евромайдана.

Как сообщалось, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против решения власти прекратить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

1 декабря в Киеве активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание КГГА, где находятся до сих пор. Там развернуты штабы митингующих.

В Федерации профсоюзов Украины заявляли, что добровольно предоставили часть своих помещений митингующим.

25 декабря закончилось действие соглашения об аренде Дома профсоюзов.

В то же время оппозиция хочет продлить аренду Дома профсоюзов еще на три месяца.