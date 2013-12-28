Оппозиция снова призывает людей выйти на Народное вече

Лидеры оппозиционных фракций Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок призывают украинцев прийти на Народное вече в 12.00 в воскресенье, 29 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

Вече традиционно состоится на Майдане Незалежности в Киеве и в это воскресенье пройдет под лозунгом ”Солидарность против террора”.

”Мы призываем всех, кому небезразлична судьба нашей страны, оставить все свои дела и выйти на Майдан Незалежности в воскресенье в 12.00. Народ свободной страны не может мириться со звериным поведением банды при власти, которая по всей стране по одному отлавливает активистов Майдана, портит их автомобили, запугивает, избивает”, - говорится в заявлении трех лидеров.

”Ужасный случай Татьяны Чорновол не оставляет сомнений: эту власть нужно немедленно останавливать. Украинцы, выйдем вместе на Майдан, чтобы продемонстрировать нашу солидарность в борьбе с террором, развернутым против активистов”, - призвали оппозиционеры.