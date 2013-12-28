Украина отвечает за кредит всем своим достоянием - Медведев

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу журналистам, сообщает Прайм.

"Строго говоря, под украинский кредит сегодня и под белорусский кредит друзья и партнеры дадут нам суверенную гарантию. И кто бы ни был президентом Украины в будущем или Белоруссии, в принципе мы можем добиваться возврата этих денег всеми доступными способами. Они отвечают за этот кредит всем достоянием своей страны", - сказал Медведев.

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Напомним, Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что кредит от России является для Украины началом нового этапа экономического роста, и необходимо найти эффективные пути использования этих ресурсов.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Национальный банк Украины получил первый транш кредита РФ в рамках предоставляемых 15 млрд долларов.

Беларусь получит от России $2 млрд.