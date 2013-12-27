Подозреваемый в избиении Черновол в момент нападения был в ресторане (видео)

Об этом "Украинской правде" сообщили его друзья Денис Ларин и Иван Белокреницкий, с которыми он там находился.

Кроме того, они предоставили видеозапись из ресторана, на которой видно, как Храмцов заходит в заведение и выходит из него.

"Я встретился с ним в ресторане Крещатик в 10 часов вечера. Мы разговаривали, ужинали. Потом мы встретились с нашим другом Иваном Белокреницким. Из ресторана "Крещатик" они пошли около половины второго, а я еще остался там", - рассказал Ларин.

"Он - мой друг, и я уверен, что он невиновен, потому что находился со мной. Есть многие люди, которые могут это подтвердить. То стечение обстоятельств, что на него записана эта машина, не дает оснований утверждать, что это сделал он", - сказал Ларин.

"С 10 до 1:30 ночи я точно видел его в "Крещатике". Он никуда не выходил. Есть видеозапись, которую я передал вам. Там указано, что он разделся, пришел и ушел", - добавил он.

В свою очередь Белокреницкий сообщил, что приехал в ресторан Крещатик по адресу Крещатик 14-А в 12 часов ночи.

"24 декабря мы списались в программе What's up, он прислал мне место своего расположения… и я поехал к нему около 12 часов ночи. Мы посидели, пообщались в ресторане. Там были около 1,5 часов и около половины второго ночи мы поехали домой", - сказал Белокреницкий.

"Мы вместе вышли из ресторана "Крещатик", пошли в его авто - машина марки Audi. Он отвез меня домой", - сказал Белокреницкий.

"Я живу в районе Соломенской площади, после меня он должен был поехать домой. Он живет на Дмитриевской. От меня до него ехать 7-10 минут. Он привез меня в районе 2 часа ночи домой, может без 15 без 10 минут два. То есть коло двух часов ночи он должен был быть дома", - сказал Белокреницкий.

Он также сообщил, что на следующий день разговаривал с Храмцовым по телефону около 14 часов.

"Он вел себя нормально, у нас было нормальное общение, ничего подозрительного", - сказал Белокреницкий.

На вопрос, знает ли Храмцов Чорновол, Белокреницкий сказал, что с ней он незнаком.

По словам ребят, в пятницу, 27 декабря, в 8 часов утра суд в Борисполе должен избрать Храмцову меру пресечения.

Как известно, Храмцов, Котенко и Андрей Насиковский задержаны по делу о нападении на Татьяну Черновол.