Луганский горсовет одним махом принял 500 земельных вопросов

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение соответствующих изменений в регламент Луганского горсовета сегодня на сессии проголосовало 49 депутатов, трое - против, два - воздержались. Всего в горсовете 70 депутатов.

Согласно новой редакции п.1.5 регламента, граждане, которые желают присутствовать на сессии, должны не позже чем за три дня до пленарного заседания подать в заявление на имя Луганского городского председателя, в котором указать цель посещения пленарного заседания совета и/или конкретные вопросы повестки дня, по которым у физического лица есть предложения или замечания.

Кроме того, разрешение на посещение сессии будет зависеть от наличия свободных сидячих мест для присутствующих - всего их 70.

Депутаты также проголосовали пакетом более 500 земельных вопросов.

Депутаты от Коммунистической партии (в горсовете 8 депутатов от КПУ - УНИАН) отказались принимать участие в сессии горсовета и покинули зал заседаний. Они мотивировали свое решение тем, что не хотят подыгрывать городскому голове Серею Кравченко, который пользуясь предновогодним настроением, предложил голосовать земельные вопросы пакетом.

«Понятно, что сегодня никто не будет рассматривать каждый земельный вопрос в отдельности. Проголосуют пакетом. А в следующем году к нам на сессию будут приходить возмущенные жители, у которых под окнами выросли заправки, торговые центры или, как хотят это сделать сегодня», – прокомментировала решение фракции коммунистов депутат от КПУ Елена Попова.

По ее словам, коммунисты отказались «принимать участие в фарсе, когда роль депутата сводится к техническому поднятию руки при голосовании».

Начало сессии пикетировали около 70 представителей общественности. Они требовали от власти конструктивного диалога, привлечения неравнодушного сообщества к процессам самоуправления, прекращения использования бюджетных средств для провластных митингов и агитационных мероприятий Партии регионов, соблюдения права луганчан на мирные собрания, а также прекращения информационной блокады коммунальными и провластными СМИ Луганского Евромайдана.