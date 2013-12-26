Позитивный эффект от соглашений между РФ и Украиной будет краткосрочным - эксперты

«В целом российский договор, в том числе инвестиционное соглашение, стал спасением для полуразрушенной экономики Украины и отчаянной ситуации в финансовой системе. Однако благотворное действие соглашения будет недолгим и, скорее всего, даст эффект только в 2014 году», - говорится в аналитическом комментарии UniCredit Bank, текстом которого располагает УНИАН.

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Как напомнили эксперты банка, заключенные соглашения, по словам украинских чиновников, позволят Украине сэкономить до 7 млрд долл. за счет снижения цен на газ, обеспечить социальные выплаты и другие льготы, а также заложить в госбюджет-2014 рост зарплаты и социальных пособий.

Эксперты отметили, что подробности сделки еще не обнародованы. «Легитимность этой сделки, скорее всего, будет предметом тщательного рассмотрения в ближайшие месяцы. Судя по первым признакам, все происходящее может быть замаскированными трехсторонними переговорами между Украиной, Россией и Таможенным союзом», - прогнозируют они.

Директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа в комментарии УНИАН напомнил о плачевном состоянии экономики страны и рецессии реального сектора. «Все указывает на то, что экономическую модель страны нужно менять, иначе она будет продолжать генерировать дефициты и убытки. Но мы получаем «обезболивающее» в размере 15 млрд долл. и скидки на газ, которое на время убирает симптомы нашей болезни (покрывает бюджетный дефицит и балансирует валютный рынок), но по сути дает нашей болезни развиться и еще более окрепнуть», - полагает он.

По мнению Мазепы, прогнозы на 2014 год достаточно противоречивые. «С одной стороны, мы ожидаем, что некоторые сектора получат определенный позитив от снижения затрат на энергоносители, и это должно даже вывести промышленность в небольшой позитив. Но проблема неконкурентоспособности украинской продукции остается, а это означает, что экономического бума ожидать не стоит», - сказал он.

Мазепа также отметил, что скидка на газ сэкономит минимум 2-3 млрд долл., но в то же время популистские расходы за счет российского кредита будут стимулировать рост потребительского импорта. «Поэтому мы прогнозируем снижение дефицита счета текущих операций до 6% в ожидании, что внешний спрос оживет и подтянет наш экспорт, но на самом деле понимаем, что ускорение потребительского импорта может с лихвой компенсировать весь позитив от газового договора», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Украина получила первый транш в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого Россией кредита на сумму 15 млрд долл. 24 декабря. По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, эти средства правительство направит на социальные выплаты.