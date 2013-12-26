Украинский дзюдоист Зантарая стал чемпионом Европы
13:56, 26 декабря 2013Политика
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В Париже завершился чемпионат Европы среди клубов по дзюдо, где победу одержал украинец Георгий Зантарая.
Украинец стал чемпионом Европы.
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.
В турнире приняли участие 20 мужских и 15 женских коллективов из 12 стран.
В финале мужских соревнований встретились хозяева татами команда "Леваллуа" и прошлогодние победители чемпионата немецкий коллектив "Абенсберг", который и стал триумфатором турнира. В составе "Абенсберга" выступали 11 спортсменов, в частности и украинец Георгий Зантарая (весовая категория - до 66 кг).
Эта победа стала седьмой в истории немецкого клуба на чемпионатах Европы.
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