Украинский дзюдоист Зантарая стал чемпионом Европы

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

В турнире приняли участие 20 мужских и 15 женских коллективов из 12 стран.

В финале мужских соревнований встретились хозяева татами команда "Леваллуа" и прошлогодние победители чемпионата немецкий коллектив "Абенсберг", который и стал триумфатором турнира. В составе "Абенсберга" выступали 11 спортсменов, в частности и украинец Георгий Зантарая (весовая категория - до 66 кг).

Эта победа стала седьмой в истории немецкого клуба на чемпионатах Европы.