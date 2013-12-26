Власенко заявляет, что не бил свою бывшую жену Окунскую

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Власенко заявил на брифинге в Штабе национального сопротивления.

“Я никогда не применял никакую физическую силу против своей бывшей жены, с которой прожил в браке всего два года и уже более пяти лет мы разведены и совсем не общаемся”, - сказал Власенко.

Также он добавил, что «Администрация Президента использует Окунскую как инструмент для моей физической изоляции и политического уничтожения».

При этом Власенко заявил, что дело против него сфальсифицировано полностью, исходя даже из того, что судмедэкспертизу Окунской сделали через пять лет “после вымышленного избиения”.

Также он отметил, что расправа над ним осуществляется «по прямому указанию Януковича под кураторством Андрея Портнова» с целью разрушить защиту Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Власенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру и сообщили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к бывшей жене Окунской. Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

12 ноября Печерский райсуд Киева избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн. По решению суда, Власенко обязан в течение двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Также суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут позволить ему выехать за границу. Суд запретил Власенко покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для исполнения им функций защитника Тимошенко.

13 ноября в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Главное следственное управление ГПУ завершило досудебное следствие в уголовном производстве в отношении Власенко.