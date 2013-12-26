Власть не позволит Тимошенко принимать участие в выборах - Луценко

Юрий Луценко считает, что власти не дадут возможности экс-премьер-министру Юлии Тимошенко принять участие в очередных президентских выборах.

Об этом Луценко сказал в интервью газете «Високий замок», сообщили УНИАН в пресс-службе «Третьей украинской республики».

«С юридической точки зрения Янукович имеет все механизмы, чтобы не допустить Юлию Тимошенко к выборам даже после решения Европейского суда по правам человека. Оно будет означать, что Верховный Суд Украины должен принять решение об остановке приговора и пересмотре дела в Печерском суде. Во что это может превратиться, понятно. Сегодня Юлия Тимошенко проснется несудимой, а завтра опять начнется процесс, который известно чем закончится», - сказал Луценко.

По его мнению, даже находясь в неволе, Тимошенко активно участвует в украинской политике.

«Моральный авторитет Юлии Тимошенко сильно влияет на позицию Майдана. Ее вектор больше, чем у любого другого лидера оппозиции. Но он не всегда побеждает сумму трех. Вектор Тимошенко часто задает направление изменений. Но механизмы их реализации не всегда совпадают. Но пока не снимем Януковича, до тех пор она будет в тюрьме», - сказал он.

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По словам лидера «Третьей украинской республики», без Тимошенко нынешняя оппозиция имеет ряд проблем, в частности, у ее лидеров не хватает опыта работы с парламентским большинством.

«Если бы Юлия Тимошенко была на свободе в момент перед голосованием за отставку правительства, она всю ночь провела бы в Верховной Раде, и утром мы бы имели новое большинство. Если бы Юлия Тимошенко была на свободе во время парада еврозаявлений олигархов о поддержке демократических преобразований в Украине, она была бы в парламенте, и утром мы имели бы несколько вариантов большинства. К сожалению, наши лидеры этого еще не умеют», - признал Луценко.