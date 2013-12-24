Оппозиция говорит, что власть хочет арестовать Власенко на новогодние праздники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявили председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк и народный депутат, один из лидеров партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

По словам Турчинова, “мотивация только одна - на основании вымышленных фальшивых дел не только локализовать защитника Юлии Тимошенко, бросив его за решетку, но и лишить Юлию Тимошенко права на защиту накануне окончательного рассмотрения ее дела в Европейском суде по правам человека”.

В свою очередь, Яценюк сказал, что власть намерена заключить в тюрьму Власенко на новогодние праздники.

“Они хотят посадить Власенко. И если у Тимошенко был только один судья - Киреев, то для Власенко они приняли решение о трех судьях, чтобы легализовать эту посадку. Они хотят сделать это на праздники. Они хотят продемонстрировать, что у них есть справедливый суд по надуманным обстоятельствам по делу, которому уже пять лет и которое расследует целая Генеральная прокуратура”, - сказал Яценюк.

Также он отметил, что оппозиция предостерегает судей Печерского райсуда Киева, которые будут рассматривать дело о якобы избиении Власенко его бывшей жены Натальи Окунской, от неправосудных решений и выполнения указаний из Администрации Президента.

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“Мы призываем их проявить мудрость и применить единственный принцип: принцип верховенства права, закрыв это уголовное дело как не имеющее ни единого доказательства против Сергея Власенко”, - сказал Яценюк.

Как сказал Турчинов, по делу пятилетней давности было допрошено 50 свидетелей, и ни один из них не дал показаний против Власенко, но, несмотря на это, дело передано в суд.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Власенко вызывали на допрос в Генпрокуратуру и сообщили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к Окунской. Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и избиение) Уголовного кодекса Украины.

12 ноября Печерский райсуд Киева избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн. По решению суда Власенко обязан в течение двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Также суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут позволить ему выехать за границу. Также суд запретил Власенко покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для исполнения им функций защитника Тимошенко.

13 ноября в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Главное следственное управление ГПУ завершило досудебное следствие по уголовному производству в отношении Власенко.