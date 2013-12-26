Глава УГКЦ: На Майдане митингуют не для выгоды, а для новой перспективы для Украины

Как сообщает сайт УГКЦ, об этом глава церкви сказал, отвечая на вопрос о нынешней ситуации в Украине изданию Gość Niedzielny.

«Думаю, что сам факт, что украинское общество способно на манифестацию своей политической воли, уже является победой само по себе», - сказал Святослав. По его словам, на постсоветском пространстве редкостью является ситуация, что кто-то не только имеет гарантии свободы, записанные в Конституции и других правовых актах, но и может такое пространство свободы себе создать.

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Однако, по его словам, правдой является то, что Майдан не может продолжаться вечно. «Он не заменит также и нормальных институтов. Собравшаяся на Майдане общественность выдвинула три принципиальных требования и ставит в зависимость от их выполнения свою дальнейшую продолжительность. Люди добиваются освобождения всех заключенных, репрессированных за участие в мирной демонстрации на Майдане. Это требование в принципе уже выполнено, хотя проблемой и в дальнейшем остается давление на сторонников оппозиции на местах работы, а особенно в высших учебных заведениях. Очередным требованием является наказание виновных за избиение демонстрантов», - сказал глава УГКЦ.

Он отметил, что известны лишь жертвы, а нет никого, кто взял бы на себя ответственность за применение силы против людей. «С этим связано требование отставки правительства, которое ответственно за эти события. Это дело относится к компетенции президента и, возможно, он осуществит определенные желаемые изменения. В конечном итоге существует требование подписания ассоциации с Европейским Союзом. Существует шанс, поскольку Президент Янукович постоянно повторяет, что не передумал, что договор с Брюсселем должен быть подписан, но на несколько иных условиях», - заметил блаженнейший Святослав.

Он объяснил, что речь «идет о том, чтобы это не повлекло экономического коллапса и не усугубило уже существующих экономических трудностей в стране». По его словам, очевидно, открытым является вопрос, как на дальнейшее течение событий повлияют договоры, подписанные недавно с Россией. Глава УГКЦ выразил надежду, что «вскоре мы будем знать все их подробности и экономисты смогут их объективно оценить». «Надеюсь, что это не перечеркнет устремления Украины к ассоциации с Евросоюзом, а в будущем устремление к полному членству, а Запад перестанет воспринимать нас исключительно как постсоветскую страну», - сказал блаженнейший Святослав.

«В Европе много говорится о европейских ценностях, но я не представляю себе, чтобы сотни тысяч людей выходили там зимой на демонстрацию для их защиты. Люди на Майдане не ищут собственной выгоды, а перспективу лучшей жизни для их страны и для последующих поколений, потому что понимают, что евроинтеграция является сложным долгосрочным процессом», - сказал глава УГКЦ.