В оппозиции уверяют, что более сотни нардепов подписались за возвращение Конституции 2004 года

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил народный депутат от оппозиции Сергей Соболев, пишет Обозреватель.

"По состоянию на данный момент уже собрано более 100 подписей народных депутатов Украины за то, чтобы признать ничтожным то, что сделал Конституционный суд. Потому что не имеет права Конституционный суд без парламента и без воли людей менять Конституцию", – сообщил политик.

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Соболев добавил, что изменение Основного закона – одно из требований Евромайдана.

"Буквально на первом совещании совета объединения "Майдан" проведено конкретную работу, чтобы уже сегодня мы начали изменения в Конституцию", – сказал он.