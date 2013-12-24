В оппозиции уверяют, что более сотни нардепов подписались за возвращение Конституции 2004 года
05:47, 24 декабря 2013Политика
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В парламенте собрали уже более сотни подписей народных депутатов, требующих отмены решения Конституционного суда от 2010 года и возвращение к редакции Основного закона 2004 года
Соболев: есть уже более сотни подписей за возвращения Конституции 2004 года
Об этом в эфире "Свободы слова" заявил народный депутат от оппозиции Сергей Соболев, пишет Обозреватель.
"По состоянию на данный момент уже собрано более 100 подписей народных депутатов Украины за то, чтобы признать ничтожным то, что сделал Конституционный суд. Потому что не имеет права Конституционный суд без парламента и без воли людей менять Конституцию", – сообщил политик.
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Соболев добавил, что изменение Основного закона – одно из требований Евромайдана.
"Буквально на первом совещании совета объединения "Майдан" проведено конкретную работу, чтобы уже сегодня мы начали изменения в Конституцию", – сказал он.
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