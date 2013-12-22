Немецкий политолог: вопрос о депортации с Украины 200 иностранцев уже решен

Об этом на своей странице в Facebook заявил немецкий политолог, член экспертного совета Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции доцент кафедры политологии Национального университета ”Киево-могилянская академия” Андреас Умланд, передает Украинская правда.

«Только что получил неофициальную информацию (или дезинформацию?), что вопрос о моей депортации с Украины, как и 200 других иностранцев - уже решен. Может, это не так, но источник – серьезный», - отметил Умланд.

По его словам, официального подтверждения об этом он еще не получил.

«Надеюсь, это только слухи», - написал он.

Также Умланд допустил, что такое решение могло базироваться на обращении народного депутата от Партии регионов Олега Царева.

«Якобы, я принимаю участие в политической деятельности, но это не так. Я встречаюсь с украинскими политиками из разных лагерей, например, в качестве официального члена научно-экспертного совета Комитета ВР по вопросам евроинтеграции. Однако не оказываю помощи какой-либо политической группе активно», - отметил политолог.

«Для сравнения: я сделал намного больше критических замечаний относительно России и ее властей, чем относительно украинской. Но Россия выдала мне визу на въезд без всяких проблем», - прибавил он.

Как известно, в начале декабря Царев обратился в МИД и СБУ с просьбой рассмотреть вопрос о запрещении въезда в Украину для ряда лиц, которые якобы могут способствовать развертыванию антиправительственных демонстраций.

В документах, авторство которых приписывается Цареву, речь идет о том, что ”дестабилизация ситуации в Украине” является спланированной.

В содействии протестам, которые взорвались в Украине, Царев подозревает ”зарубежных политтехнологов и специалистов по протестной активности, чья деятельность превращается в угрозу национальной безопасности”.

В списке фигурировали представители России, США, Великобритании, Германии и Грузии, в том числе - экс-президент Михаил Саакашвили, который в начале декабря посетил Евромайдан в Киеве.