Прокуратура: следователи активно ищут правоохранителей, которые били журналистов во время акций в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

“Следователи активно работают над установлением личностей правоохранителей, которые в разные дни применяли физическую силу и повредили технику журналистам при исполнении ими служебных обязанностей”, - сказали в пресс-службе, заметив, что сейчас в городскую прокуратуру поступило 21 обращение от пострадавших от действий сотрудников милиции журналистов, которые также активно сотрудничают со следствием и предоставляют соответствующие видеоматериалы, чтобы идентифицировать милиционеров, которые применили к ним грубую физическую силу.

В то же время, в прокуратуре отметили, что процесс идентификации милиционеров сейчас продвигается не так быстро, как хотелось бы, и призывают представителей СМИ предоставлять при наличии дополнительные фото-, видеоматериалы.

В прокуратуре напомнили, что в результате обращения 21 сотрудника СМИ открыто уголовное производство за препятствование законной деятельности журналистов путем превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Вместе с тем в прокуратуре отметили, что кроме этого соответствующие следственные действия по обращениям журналистов относительно применения к ним силы со стороны неизвестных лиц, осуществляют органы внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона людей.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 50 украинских и зарубежных журналистов.