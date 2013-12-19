Сейчас на Майдане находятся около 3 тыс. человек

09:47, 19 декабря 2013
Политика
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На Майдане Незалежности в Киеве продолжают находиться митингующие, которые выступают за евроинтеграцию Украины и против политики действующей власти.  

На Майдане сейчас находятся около 200 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, возле сцены собрались около 200 человек.

Митингующие греются вокруг костров в бочках.

Перед баррикадой на Крещатике, сооруженной из мешков со снегом, который уже начал таять, евромайдановцы поставили заграждение из металлических столбов, на которые натянули проволоку.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

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