Митингующие строят капитальные баррикады из арматуры и труб вокруг Майдана Незалежности

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны Европейской площади перед «снежной» баррикадой, построенной около недели тому назад, митингующие на данный момент строят капитальное сооружение из металлической арматуры и труб. Они устанавливают поперек Крещатика стальные столбы с подпорками, прикрепленными к асфальту металлическими скобами, а поперек этой конструкции приваривают металлические тросы и арматуру.