Митингующие строят капитальные баррикады из арматуры и труб вокруг Майдана Незалежности
17:42, 18 декабря 2013Политика
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Участники акции гражданского протеста строят капитальные баррикады из металлической арматуры и труб вокруг Майдана Незалежности в Киеве.
Митингующие обновят старые баррикады.
Как передает корреспондент УНИАН, со стороны Европейской площади перед «снежной» баррикадой, построенной около недели тому назад, митингующие на данный момент строят капитальное сооружение из металлической арматуры и труб. Они устанавливают поперек Крещатика стальные столбы с подпорками, прикрепленными к асфальту металлическими скобами, а поперек этой конструкции приваривают металлические тросы и арматуру.
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