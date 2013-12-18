Митингующие строят капитальные баррикады из арматуры и труб вокруг Майдана Незалежности

17:42, 18 декабря 2013
Политика
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Участники акции гражданского протеста строят капитальные баррикады из металлической арматуры и труб вокруг Майдана Незалежности в Киеве.  

Митингующие обновят старые баррикады.

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны Европейской площади перед «снежной» баррикадой, построенной около недели тому назад, митингующие на данный момент строят капитальное сооружение из металлической арматуры и труб. Они устанавливают поперек Крещатика стальные столбы с подпорками, прикрепленными к асфальту металлическими скобами, а поперек этой конструкции приваривают металлические тросы и арматуру.

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