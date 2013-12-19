В Днепропетровске водители трамваев заблокировали выезд из депо и требуют выплатить зарплату за 2,5 месяца

Как сообщил УНИАН представитель предприятия, сегодня на маршруты города не вышли более 100 трамвайных вагонов.

Также один из очевидцев сообщил корреспонденту агентства, что на трамвайных остановках в районе железнодорожного вокзала утром собралось много люди, но трамваев нет.

И. о. начальника Департамента транспорта и связи Днепропетровского горсовета Ирина Прилипа сообщила журналистам, что на счетах КП «Днепропетровский Горэлектротранспорт» в управлении Госказначейства средства есть.

«К сожалению, переговоры департамента с казначейством о выплате зарплаты работниками предприятия КП "Днепропетровский Горэлектротранспорт" пока ни к чему не привели. Когда зарплата будет выплачена, не можем сказать», - заметила Прилипа.

Она также прибавила, что 18 декабря на сессии городского совета КП "Днепропетровский Горэлектротранспорт" было выделено 5 млн. грн на зарплату.

В КП "Днепропетровский Горэлектротранспорт" работает 2,4 тыс. человек, месячный фонд зарплаты - около 10 млн грн.