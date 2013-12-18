Рыбак открыл и закрыл заседание парламента

Как передает корреспондент УНИАН, из заблокированного оппозицией президиума Рыбак попросил депутатов зарегистрироваться. В зале зарегистрировались лишь 217 депутатов, тогда как для принятия решений необходимо присутствие хотя бы 226.

Несмотря на это, Рыбак все же объявил об открытии заседание парламента, он пригласил руководителей фракций в свой кабинету для проведения консультаций.

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После этого спикер отметил, что в связи с невозможностью дальнейшей работы ВР он закрывает сегодняшнее заседание.

Вместе с тем оппозиционные депутаты продолжают блокировать президиум и трибуну.