Оппозиция заблокировала трибуну и президиум Рады

Как передает корреспондент УНИАН, в блокировании принимают участие около 15 депутатов, в частности от “Свободы” - Андрей Ильенко и Игорь Мирошниченко, от “Батькивщины” - Виталий Ярема и Степан Кубив.

На президиуме они вывесили Государственный Флаг Украины.

Напомним, вчера спикер ВР Владимир Рыбак закрыл заседание как только его открыл.