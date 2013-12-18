Оппозиция заблокировала трибуну и президиум Рады

10:01, 18 декабря 2013
Политика
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Народные депутаты из оппозиционных фракций заблокировали президиум и трибуну Верховной Рады Украины

Как передает корреспондент УНИАН, в блокировании принимают участие около 15 депутатов, в частности от “Свободы” - Андрей Ильенко и Игорь Мирошниченко, от “Батькивщины” - Виталий Ярема и Степан Кубив.

На президиуме они вывесили Государственный Флаг Украины.

Напомним, вчера спикер ВР Владимир Рыбак закрыл заседание как только его открыл.

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