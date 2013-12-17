Украинская лыжница Григоренко выиграла золото Универсиады на дистанции 5 км

Лыжница Екатерина Григоренко выиграла золотую медаль на дистанции 5 км свободным стилем.

Григоренко предолела дистанцию 13 мин. 27,1 сек. Любопытно, что точно такой же результат показала норвежка Астрид Ойер Слинд, также поднявшаяся вместе с украинкой на высшую ступень пьедестала почета. Третье место и бронзовая медаль в активе еще одной представительницы Украины Марины Анцибор - 13.27,3. А вот Екатерина Сердюк финишировала на обидном четвертом месте - 13.28,6.

Таким образом, в четверке сильнейших участниц гонки оказались сразу три украинки.

Ранее, в рамках нынешних соревнований, Григоренко завоевала серебряную медаль в "скиталоне" - гонке на 10 км разными стилями.

После этого успеха на счету сборной Украины 5 медалей - 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы. Команда занимает 9-е место в общем зачете. Лидирует в медальной таблице студенческая сборная России - 11-10-12.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в итальянском Трентино продлится до 21 декабря.