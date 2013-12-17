Школьницы, вешавшие на шарфе свою сверстницу, осуждены на три года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Мариуполя, 17 декабря Ильичевский районный суд Мариуполя признал двух учениц общеобразовательной школы виновными по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Суд в полном объеме поддержал позицию государственного обвинителя, назначив реальную меру наказания, подчеркнули в прокуратуре.

По словам государственного обвинителя в данном производстве, старшего прокурора прокуратуры Ильичевского района Максима Соклакова, во время судебных заседаний обвиняемые свою вину в совершении данного уголовного правонарушения признали полностью.

«Двое несовершеннолетних приговорены к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в специальном воспитательном учреждении, еще к одной участнице событий, которая на момент совершения правонарушения не достигла возраста уголовной ответственности, применены принудительные меры воспитательного характера в виде передачи под надзор родителей», - сказал Соклаков.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля прокуратурой Мариуполя Донецкой области было начато расследование по факту издевательства над школьницей - в марте 2013 года трое несовершеннолетних (двое 1997 и 1999 г.р.), находясь вне школы, совершили по отношению к потерпевшей 1998 г.р. неправомерные действия. Они с особой дерзостью издевались над ней, подвешивая на собственном шарфе. Видео издевательств было распространено в сети Интернет.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.127 (истязание) УК Украины. В прокуратуре подчеркнули, что в отношении педагогов также внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст.396 (сокрытие преступления) УК Украины.