Задержанный в "Борисполе" дипломат обратился в милицию из-за угрозы жизни

Об этом он сообщил "Радио Свобода" в понедельник.

Дипломат расценивает как попытку дискредитировать его и обвинить в каком-то преступлении тот факт, что 16 декабря в международном аэропорту "Борисполь" неизвестные, как сказал Филипчук, пытались задержать его, предлагая ему пройти дополнительный таможенный контроль, а на требование представиться и показать документы ответили отказом.

"Иного объяснения всего того, что там происходило, чем то, что мне хотели что-то подбросить, я не вижу. Я написал заявление в милицию, передал запись, вывешенную на YouTube, там есть лица этих людей. Там есть крик "Я тебе голову разобью этим телефоном", - отметил Филипчук.

"Что еще милиции надо, чтобы решить этот вопрос, не знаю. Там, очевидно, было указание на высшем уровне, я хочу до конца понять, было ли это связано именно с тем, что не хотели меня выпустить именно на эту конференцию, или это вообще ограничение выезда", - отметил он.

По словам Филипчука, в аэропорт он прибыл, чтобы лететь в Брюссель на международную конференцию по вопросам политики "Восточного партнерства" ЕС, чтобы рассказать о ситуации в Украине.

На прошлой неделе на международной конференции в Таллинне Филипчук раскритиковал отказ украинского правительства от евроинтеграции и заявил о неприемлемости использования силы против мирных демонстрантов, что случилось в Киеве 30 ноября.

В Борисполе и в СБУ журналистам не прокомментировали, что произошло в аэропорту с Филипчуком.