В Партии регионов считают, что перевыборы в проблемных округах прошли без нарушений

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Евгений Балицкий, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Судя по той информации, которая приходит в данные минуты из Центральной избирательной комиссии, в четырех из пяти округов побеждают самовыдвиженцы. При этом не секрет, что оппозиция возлагала на своих кандидатов огромные надежды. Пока что все говорит о том, что наши оппоненты набрали еще меньше голосов, чем в прошлом году.

Кстати, кроме повторных выборов в парламент, в стране также состоялись внеочередные выборы в более чем 95 сельских и поселковых совета. В 90% уверенную победу одержали как раз представители Партии регионов», - отметил Балицкий.

«В воскресенье на протяжении всего дня я имел возможность наблюдать за тем, как проходит процесс выборов в столице. Все участки открылись вовремя, нарушения, если и были, то только со стороны оппозиции. Не секрет, что в 223 округе борьба шла между самовыдвиженцем и «свободовцем». Так вот, представители «Свободы», не стесняясь, вели агитацию прямо на избирательных участках, на протяжении всего дня голосования «давили» не только на членов избирательных комиссий, но даже и на наблюдателей», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев) состоялись повторные выборы народных депутатов.

Оппозиция заявляла о нарушениях и фальсификациях на выборах.