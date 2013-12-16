Яценюк считает, что власти фальсифицировали результаты повторных выборов в пяти округах

Как сообщили УНИАН в пресс - службе партии, об этом Яценюк заявил сегодня журналистам.По его словам, власти пошли на следующий этап обострения, о чем свидетельствуют вчерашние выборы на пяти округах.

"Мы будем требовать возбудить уголовное производство, потому что выборы сфальсифицированы", - подчеркнул Яценюк.

"Власть пошла на следующий этап обострения. То, что произошло ночью на избирательных участках, - произвол, фальсификации. И так они хотят проводить президентские выборы", - подчеркнул Яценюк.

Он подчеркнул, что эти выборы надо отстоять: "Мы будем требовать и от ЦИК, и от генпрокуратуры действий".

Как сообщал УНИАН, вчера в Украине происходили перевыборы в пяти "проблемных" округах : № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 ( Черкассы) , № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 ( Киев).

В Комитете избирателей заявили, что их наблюдатели зафиксировали гораздо больше случаев подкупа избирателей, чем на предыдущих выборах, когда не удалось установить результаты .

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский сообщил, что в настоящее время нет оснований ставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей на повторных выборах в 5 округах.

В настоящее время ЦИК обработал почти 70 % протоколов с результатами голосования в пяти округах.