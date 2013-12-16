Литвин не видит оснований для введения чрезвычайного положения.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook в понедельник.

«Сегодня часто можно услышать разговоры или размышления относительно возможного введения в стране чрезвычайного положения. Во избежание неточностей, безосновательных разговоров и дезинформации общества считаю необходимым внести ясность в этот вопрос», - отметил Литвин

Он напомнил, что в соответствии с положениями Закона Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения», чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее регионах вводится Указом Президента, который подлежит утверждению Верховной Радой на протяжении двух дней с момента его обращения. Он рассматривается парламентом в безотлагательном порядке. Верховная Рада рассматривает вопрос об утверждении указа на протяжении двух дней с момента поступления обращения и соответствующего указа Президента в парламент и предоставления их народным депутатам вместе с проектом соответствующего закона. Согласно закону, Верховная Рада может принять полностью, частично с рекомендациями и/или замечаниями или отклонить проект закона об утверждении указа Президента. Если она утвердила законом указ частично с рекомендациями и/или замечаниями, действующими являются положения соответствующего указа, утвержденного парламентом. В случае отклонения законопроекта такой указ не вступает в силу.

«Следовательно, «на выходе» в этом вопросе стоит Верховная Рада. И именно ее решение дает «зеленый свет» для реализации указа Президента или его отменяет», - подчеркнул Литвин.

«Я понимаю, что в запале страстей немногие читают закон, но убежден, что именно сегодня, как никогда, нужно действовать четко в соответствии с буквой закона. В таких условиях не будет никаких оснований, чтобы пугать друг друга разговорами о введении в Украине чрезвычайного положения. Более того, его не может быть и не будет потому, что люди вышли на улицы, чтобы выразить свою гражданскую позицию», - отметил председатель комитета.