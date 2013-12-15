Нарушений общественного порядка во время выборов на Киевщине не зафиксировано – милиция

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.

Как отметили в ОСО, все сообщения, поступающие от граждан в органы внутренних дел столичного региона, регистрируются.

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«С целью тщательной проверки полученной информации созданы дополнительные следственно -оперативные группы. Следователи осуществляют правовую квалификацию этих фактов» , - отметили в областном главке милиции.

«За время проведения перевыборов на 94 избирательном округе в милицию региона о нарушении избирательного законодательства поступило более тридцати сообщений. Среди них - попытка наблюдателей сфотографировать списки избирателей, попытки некоторых лиц проголосовать не по месту регистрации и т.п.. По фактам препятствования осуществлению избирательного права работники органов внутренних дел уже открыли уголовные производства по ст.157 Уголовного Кодекса Украины», - сообщили в ОСО.