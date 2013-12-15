В Москве ожидается подписание документа по снижению цены на газ – Азаров
21:19, 15 декабря 2013Политика
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Во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина ожидается подписание документа, позволяющего снизит уровень цены газа для Украины до среднеевропейского.
Азаров говорит, что Украина не просила скидок у России
Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью телеканалу «Интер».
«Наступил момент когда стороны пришли к мнению, что пора урегулировать этот вопрос. И мы не просили для себя никаких скидок, мы говорили только о европейских ценах, о европейских принципах и подходах к ценообразованию. и я надеюсь, что мы этот вопрос окончательно решим на этой встрече… Она (цена – УНИАН) может быть установлена на уровне среднеевропейских цен. По крайней мере, так мы обсуждали с нашими российскими партнерами этот вопрос. Окончательное решение будет принято на всрече двух президентов», - заявил Азаров.
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