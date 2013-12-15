В Москве ожидается подписание документа по снижению цены на газ – Азаров

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью телеканалу «Интер».

«Наступил момент когда стороны пришли к мнению, что пора урегулировать этот вопрос. И мы не просили для себя никаких скидок, мы говорили только о европейских ценах, о европейских принципах и подходах к ценообразованию. и я надеюсь, что мы этот вопрос окончательно решим на этой встрече… Она (цена – УНИАН) может быть установлена на уровне среднеевропейских цен. По крайней мере, так мы обсуждали с нашими российскими партнерами этот вопрос. Окончательное решение будет принято на всрече двух президентов», - заявил Азаров.