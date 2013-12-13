Яценюк отмечает, что 16-17 декабря станут определяющими для страны
20:47, 13 декабря 2013Политика
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Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк подчеркивает, что 16-17 декабря станут определяющими для страны.
Яценюк призвал митингующих объединяться
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед митингующими на Майдане Независимости.
«Янукович едет 17 числа в Москву. Мы знаем, с чем он едет. Он хочет продать Украину России. Только от нас зависит, подпишет ли он соглашение с Таможенным Союзом или нет», - сказал Яценюк.
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Также он обратился к митингующим, отметив что «тяжелыми днями» станут 16 и 17 декабря.
«Мы не должны дать Януковичу шанса на подписание соглашения о вступлении Украины и новый Советский Союз», - добавил депутат.
Яценюк призвал митингующих объединяться и осознать ответственность за будущее страны.
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