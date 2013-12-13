Оппозиция не верит в мораторий Януковича (обновлено)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявили после заседания круглого стола «Объединим Украину» лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, лидер УДАРа Виталий Кличко и лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

По словам Яценюка, единственное, что сегодня услышала оппозиция, что силовые методы сейчас не будут применяться. “Верю ли я в это? Нет! Но сказано ли слово? Да”, - сказал Яценюк.

Он выразил надежду, что силовики будут отведены. “Но это и так должно было быть сделано. Но на ключевые вопросы ответа Президента Украины Виктора Януковича нет. Теперь мы ожидаем его конкретных действий”, - сказал Яценюк.

В свою очередь, Тягнибок сообщил, что сегодня были лишь разговоры, оппозиция будет ждать конкретных действий власти, например, приказа об отставке правительства. “Да, сейчас поговорили-побалакали, часть запланированных срежиссированных действий - это такое дело”, - сказал Тягнибок.

По его словам, оппозиция сегодня ничего нового не услышала. “Ничего нового мы не услышали, и то, что говорилось, было таким тоном, вы знаете, такой пренебрежительности. Когда “Беркут” начнет возвращаться в казармы, это будет хотя бы первый сигнал”, - сказал Тягнибок.

Лидер партии УДАР Виталий Кличко также не верит обещаниям власти.

“Нет никаких гарантий. И каждый из нас не уверен в завтрашнем дне. Если не было наказания виновных в избиении студентов, то нет уверенности и в том, что завтра опять не будут применять дубинки”, - сказал он.

Также Кличко заверил, что оппозиция не будет призывать людей, чтобы они покинули Майдан.

“Люди хотят перемен. Они устали от коррупции и отсутствия перспектив. Они хотят жить в европейской стране, а их обманули. Я не доволен сегодняшним круглым столом, потому что ни один вопрос решен не был”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Янукович предложил ввести мораторий на любые силовые действия к рассмотрению в Верховной Раде рисков, которые несет нынешний вариант соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Кроме того, он предложил Верховной раде во вторник проголосовать за амнистию арестованным во время митингов.