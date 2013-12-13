Янукович сегодня примет участие в круглом столе «Объединим Украину»

Сегодня в 14.00 Президент Украины Виктор Янукович примет участие в заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента. Заседание состоится в Национальном дворце искусств «Украина» по инициативе первого Президента Украины Леонида Кравчука.

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