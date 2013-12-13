Янукович сегодня примет участие в круглом столе «Объединим Украину»
11:52, 13 декабря 2013Политика
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Сегодня в 14.00 Президент Украины Виктор Янукович примет участие в заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».
Заседание состоится в Национальном дворце искусств «Украина»
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
Заседание состоится в Национальном дворце искусств «Украина» по инициативе первого Президента Украины Леонида Кравчука.
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