Янукович сегодня примет участие в круглом столе «Объединим Украину»

11:52, 13 декабря 2013
Политика
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Сегодня в 14.00 Президент Украины Виктор Янукович примет участие в заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».

Заседание состоится в Национальном дворце искусств «Украина»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Заседание состоится в Национальном дворце искусств «Украина» по инициативе первого Президента Украины Леонида Кравчука.

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