РФ призвала ЕС не вмешиваться во внутренние дела Украины

"С нашей стороны еще раз была подчеркнута важность невмешательства во внутренние дела Украины", — сказал Мешков в интервью российским журналистам, пояснив, что нужно "дать возможность украинцам самим определяться с их выбором", пишет РИА Новости.

"Надо меньше сейчас кое-кому из наших партнеров выступать на тему Украины. Нам принципиально важно не раскачивать лодку, а действительно искать пути решения насущных экономических проблем Европы. А такие проблемы на майданах не решаются, а решаются именно за столом серьезных переговоров поиска путей выхода Европы из экономического кризиса, улучшения экономической ситуации в той же Украине ", — заявил замминистра.

Мешков напомнил также, что большая часть государства "Восточного партнерства" являются членами СНГ, есть члены ОДКБ, с ними подписаны сотни многосторонних соглашений в этих форматах. "И вести себя так, что как будто этого ничего не существует, а выстраивать отношения с нуля с этими государствами, на мой взгляд, было бы неправильно. Принципиально важно как раз учитывать все эти моменты и действовать именно в интересах этих стран, в интересах экономического развития и социального благополучия, к чему Россия готова в своих отношениях с нашими партнерами", — сказал дипломат.