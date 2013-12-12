Скрипка и Фагот призывают создать "правительство республики Майдан"

В частности, за круглый стол сели Олег Скрипка, Олег Михайлюта и Антон Мухарский, сообщает ТСН.

Между ними развернулась настоящая полемика. Не обошлось без споров. Фагот и Мухарский сразу не видели компромиссных вариантов и уверяли, что единственный выход из ситуации - это отставка правительства и лишь затем переговоры с властью.

Зато Олег Скрипка призвал искать компромиссы и предложил избрать правительство республики Майдан.

Это должны быть общественные активисты, не политики. И именно их делегировать на переговоры с властью.

В конце встречи музыканты вообще решили, что стоит пригласить и президента, и правительства прийти на Майдан и там начать переговоры. Правда, отметили, перед этим надо спросить мнение митингующих и подготовить их к этому.