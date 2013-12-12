Попов считает ошибочным решение о штурме силовиками здания КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов сказал сегодня в интервью журналистам.

Так, на вопрос, знал ли он, что ночью 11 декабря должны начаться мероприятия по освобождению администрации, председатель КГГА сказал: “У меня была информация, что никакие силовые мероприятия не планируются и что никакие акции по КГГА не планируются. Я не знаю, почему так случилось, почему, как на мой взгляд, чисто провокационный вышел момент”.

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Попов прибавил, что не может комментировать действия руководства МВД.

«Это не в моей компетенции», - прибавил он.

Также Попов заметил, что председатели госадминистраций не имеют полномочий руководить силовыми структурами.

«Я вам на всякий случай скажу, что это не функция председателя КГГА, как и другой администрации, давать команды или планировать какие-то мероприятия силовым структурам», - отметил он.

“Я считаю, что это ошибочное решение”, - резюмировал председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря ночью силы спецподразделений МВД окружили центр Киева и начали вытеснять протестующих с Майдана Незалежности, а утром предприняли попытку штурма здания КГГА, которое протестующие используют как место для ночлега.

Митингующие начали поливать “беркутовцев” водой из брандспойтов со второго этажа здания КГГА.

МВД называет штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Когда киевляне начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, начали отводить колонны бойцов к правительственному кварталу.