На Майдане Независимости собрались около 20 тысяч митингующих

5-тысячная колонна митингующих, которые пикетировали Генеральную прокуратуру, вернулась на Майдан Незалежности.

Как сообщал УНИАН, 5-тысячная колонна заняла одну полосу проезжей части и прошла по Кловскому спуску, улице Институтской и вернулась на Майдан Незалежности.

Митингующие во время шествия выкрикивали “Киев, вставай!”, а когда проходили мимо Нацбанка и Администрации Президента, скандировали “Позор!” и “Банду долой!”.

В настоящее время на Майдане Незалежности проходит молебен.

Присутствует около 20 тысяч человек.

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Как сообщал УНИАН, митингующие, которые пикетировали Генеральную прокуратуру Украины, в очередной раз призвали прекратить преследование активистов Евромайдана.

Напомним, с 4 декабря активисты Евромайдана начали пикетирование МВД и ГПУ в знак протеста против осуждения на два месяца 13 активистов Евромайдана, а также с требованиями наказать виновных в разгоне акции 30 ноября в Киеве.

8 декабря Окружной административный суд Киева запретил пикетировать Генеральную прокуратуру в период до 7 января 2014 года.

9 декабря столичная милиция начала досудебное расследование по факту вмешательства в деятельность работников Генеральной прокуратуры со стороны отдельных участников массовых мероприятий.