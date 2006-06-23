Коалиционное соглашение подпишут еще трое таинственных депутатов

Народные депутаты из фракции «Наша Украина», которые не подписали коалиционное соглашение, сделают это, как только вернутся в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он заметил, что эти депутаты не подписали соглашение, потому что в данное время находятся за пределами Украины.

«Как только трое приедут на территорию Украины, они подпишут. Мы не хотели делать предварительные подписи или подписи-факсимиле», - заметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ. В то же время, он не уточнил фамилии этих трех депутатов.

Народный депутат Геннадий УДОВЕНКО сообщил корреспонденту УНИАН, что подписал соглашение еще позавчера, и не понимает, почему его фамилия называлась в СМИ среди тех, кто не поставил свою подпись под этим документом.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 июня, представитель фракции «Наша Украина» Михаил ПОЖИВАНОВ сообщил, что свои подписи под соглашением о создании коалиции не поставили члены фракции “Наша Украина” Руслана ЛЫЖИЧКО, которая находится за границей, и Г.УДОВЕНКО, который в этот день отмечает свое 75-летие.